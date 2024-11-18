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عربي-دولي

خلال السنوات الأربع المقبلة.. "السيدة الأولى" لن تعيش في البيت الأبيض

Lebanon 24
18-11-2024 | 16:31
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أكدت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين أن السيدة الأولى زوجة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب لن تعيش في البيت الأبيض خلال السنوات الأربع القادمة.
 
إذ من المرجح أن تمضي معظم وقتها على مدى السنوات الأربع المقبلة متنقلة بين مدينة نيويورك وبالم بيتش في فلوريدا.
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إلا أن المصادر أكدت أنها ستظل حاضرة في الأحداث الكبرى، وسيكون لها برنامجها الخاص وأولوياتها كسيدة أولى، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".

إلى ذلك، كشفت أن ميلانيا أنشأت دائرة من الأصدقاء في فلوريدا على مدى السنوات الأربع الماضية، ومن المرجح أن تستمر في قضاء الكثير من وقتها هناك. (العربية)  
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