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عربي-دولي

زيلينسكي: العام 2025 سيحسم من سينتصر في الحرب

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:49
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لبلاده، أن العام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي في كلمة أمام البرلمان الأوكراني اوردتها "فرانس برس": "في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر".
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