بوريل: يجب أن يستمر دعمنا لأوكرانيا

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قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على أوروبا ألا تنتظر ما سيقرره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص الموقف من الحرب في أوكرانيا، بل عليها أن تواصل دعمها لأوكرانيا حتى تحقيق النصر.وقال بوريل لدى وصوله إلى مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، صباح الثلاثاء، لترؤس اجتماعات اليوم الثاني لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا الانتظار لنرى ما سيقرره ترامب. يجب أن يستمر دعمنا لأوكرانيا. سنرى ما سيحدث. لا نعرف ما الذي سيحدث، ولكن في الوقت الحالي، اليوم وغداً وبعد غدٍ، الناس يقاتلون في أوكرانيا ويموتون في ساحة المعركة. إنهم لا يقامرون، إنهم يخاطرون بحياتهم. لذا اليوم وغداً وبعد غدٍ، ما علينا فعله هو مواصلة دعمهم. ثم سنرى ما سيحدث".وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من قرار واشنطن بمنح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، قال بوريل: "إن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مهماً أمس، وأحييهم على ذلك. فبعد مناقشات طويلة، سمح الرئيس بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى حتى 300 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. وهذه أخبار جيدة جداً للأوكرانيين. لقد كانوا يطالبون بذلك، والآن منحتهم الولايات المتحدة هذا الإذن".وبشأن سياسة أوروبا في تعزيز قدراتها العسكرية، قال بوريل: "نحتاج إلى امتلاك القدرات التسليحية للدفاع عن مصالحنا وقيمنا، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد اتحاد اقتصادي".وأضاف أنه "اتحاد سياسي، وله مسؤوليات سياسية، بما في ذلك في مجال الدفاع كجزء من حلف الناتو، بقدراتنا الخاصة وإرادتنا الخاصة، لأنه بدون ذلك، لن نكون قادرين على مواجهة تحديات العالم".