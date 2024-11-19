بعد إقرار بوتين للعقيدة النووية الجديدة.. كيف علق البيت الأبيض؟

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وفي وقت سابق، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه 19 تشرين الثاني 2024.