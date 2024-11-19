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عربي-دولي

بعد إقرار بوتين للعقيدة النووية الجديدة.. كيف علق البيت الأبيض؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:07
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة "لا ترى حاجة لتغيير جاهزية قواتها النووية ردا على التغييرات في العقيدة النووية الروسية".

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه 19 تشرين الثاني 2024.
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