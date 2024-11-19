الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية

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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.جاء ذلك في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.وبحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، وفق البيان.وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها".من جانبه، ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.(الأناضول)