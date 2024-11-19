الأمم المتحدة: سرقة المساعدات في غزة ظاهرة منظّمة يجب أن تتوقف

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مشيراً إلى إن "هذا الأمر يعوق العمليات الإنسانية الحيوية ويعرّض طواقمنا لمزيد من الخطر. لكن عمليات حفظ النظام يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة"، معرباً عن قلقه إزاء عملية نفّذتها حكومة حماس الإثنين ضد "عصابات لصوص شاحنات المساعدات".هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومصادر مقربة من حماس إن مقاتلين من الحركة وفصائل أخرى في غزة شكلوا قوة مسلحة لمنع العصابات من نهب قوافل المساعدات في القطاع المحاصر، وذلك بعد زيادة كبيرة في نهب الإمدادات الشحيحة بالفعل.وتتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية. وتنفي الحركة ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى في غزة من خلال استهداف أفراد الأمن الذين يحرسون قوافل المساعدات. (العربية)