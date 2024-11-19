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عربي-دولي
الأمم المتحدة: سرقة المساعدات في غزة ظاهرة منظّمة يجب أن تتوقف
Lebanon 24
19-11-2024
|
15:13
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إعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء أن "سرقة المساعدات الإنسانية في غزة، ظاهرة أصبحت منظّمة ويجب أن تتوقف"، وذلك بعد أيام قليلة على نهب قافلة مساعدات أممية في القطاع.
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مشيراً إلى إن "هذا الأمر يعوق العمليات الإنسانية الحيوية ويعرّض طواقمنا لمزيد من الخطر. لكن عمليات حفظ النظام يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة"، معرباً عن قلقه إزاء عملية نفّذتها حكومة حماس الإثنين ضد "عصابات لصوص شاحنات المساعدات".
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومصادر مقربة من حماس إن مقاتلين من الحركة وفصائل أخرى في غزة شكلوا قوة مسلحة لمنع العصابات من نهب قوافل المساعدات في القطاع المحاصر، وذلك بعد زيادة كبيرة في نهب الإمدادات الشحيحة بالفعل.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية. وتنفي الحركة ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى في غزة من خلال استهداف أفراد الأمن الذين يحرسون قوافل المساعدات. (العربية)
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