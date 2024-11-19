بعد اتهامها بالتقاعس عن عمليات "سرقة شاحنات المساعدات".. هكذا ردت إسرائيل

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وأشارت صحيفة "هآرتس"، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن إسرائيل لا تسيطر فعليا على قطاع غزة، ولا تستطيع تأمين دخول شاحنات المساعدات".وأضافت الحكومة، وفق الصحيفة، أنها "لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع عبر تجار مستقلين". (سكاي نيوز)