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عربي-دولي

بعد اتهامها بالتقاعس عن عمليات "سرقة شاحنات المساعدات".. هكذا ردت إسرائيل

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:18
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ردّت إسرائيل، اليوم الثلاثاء على الاتهامات المتكررة التي تلاحقها بشأن تقاعسها عن عمليات "سرقة شاحنات المساعدات"، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وأنها تتعمد ذلك لتزيد معاناة الفلسطينيين.

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وأشارت صحيفة "هآرتس"، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن إسرائيل لا تسيطر فعليا على قطاع غزة، ولا تستطيع تأمين دخول شاحنات المساعدات".


وأضافت الحكومة، وفق الصحيفة، أنها "لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع عبر تجار مستقلين". (سكاي نيوز) 
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