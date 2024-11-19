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عربي-دولي

قريباً.. مناقشة بين إسرائيل وأميركا لاستهدافها المدنيين في غزة

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:13
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء إن "مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كباراً سيعقدون محادثات في أوائل كانون الأول، في أول اجتماع لآلية جديدة طلبتها واشنطن لإثارة المخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب إسرائيل في غزة".
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وقال مصدران الشهر الماضي لوكالة "رويترز" إن مسؤولين أميركيين حددوا ما يقرب من 500 حادث محتمل لإلحاق الضرر بالمدنيين في القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بشأن أي منها.

يأتي هذا بينما دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب في غزة.

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