إسرائيل تعترض جسما في سماء ريف درعا الغربي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صاروخا إسرائيليا اعترض جسما في سماء ريف درعا الغربي، قبل دخوله أجواء الجولان السوري المحتل.



وأشار أن عملية الإعتراض جاءت بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء ريف درعا والجولان السوري المحتل. (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

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