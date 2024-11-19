إطلاق صاروخ إيلون ماسك "ستارشيب" العملاق

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انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبيس إكس" الثلاثاء من تكساس تحت أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية هبط في نهايتها بالبحر.وخلافاً للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط في البحر صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ.وصُمّم الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 122 متراً تقريباً لمساعدة رواد الفضاء على الهبوط على سطح القمر ونقل أطقم الفضاء إلى المريخ.