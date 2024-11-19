شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل بغزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، ليلة الأربعاء، في غارة إسرائيلية على منزل جنوب غرب مدينة غزة.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.وشنّت طائرات إسرائيلية أيضا سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.