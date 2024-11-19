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عربي-دولي
البنتاغون يؤكد.. الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا للألغام المضادة للأفراد
Lebanon 24
19-11-2024
|
23:58
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أكد البنتاغون أن الإدارة الأميركية أجازت استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا، وذلك بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بأن الرئيس جو بايدن قد سمح بتسليم هذه الألغام لكييف.
وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "تاس": "يمكنني أن أؤكد أن الإدارة وافقت على استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا"، مضيفا أن كييف تعهدت بعدم استخدام هذه الألغام في المناطق التي يوجد فيها مدنيون.
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وأوضح المتحدث ان الحديث يدور عما يسمى بالألغام "غير الثابتة"، ما يعني أن الألغام تدمر نفسها ذاتيا أو تفقد شحنة البطارية لتجعلها غير نشطة، ما يقلل من الخطر على المدنيين، بينما يرى خبراء الرقابة على الأسلحة أنه حتى الألغام غير الثابتة تشكل خطرا على السلامة.
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