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عربي-دولي

متحدث جديد باسم الرئاسة المصرية.. من هو السفير محمد الشناوي؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 03:29
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قالت وسائل الإعلام المصرية إنه تم تعيين السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، خلفا للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيرا لدى هنغاريا.

وتولى السفير محمد الشناوي منصب سفير مصر لدى هنغاريا خلال الفترة 2021 - 2024، كما عمل وزيرا مفوضا ومستشارا ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.
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وقال السفير الشناوي في رسالته: "السيدات والسادة الأعزاء، أعرب بداية عن شكري وتقديري لزميلي وأخي العزيز السفير أحمد فهمي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية".

وتابع: "يسعدني مع بداية عملي أن أؤكد تقديري لزملائي الأجلاء الذين أثروا المكان من قبلي، وتقديري لحضراتكم في مساعدتهم على نجاحهم في مهامهم، مؤكدا أنني سوف أقوم بالبناء على ما بذلوه من جهد مقدر، بهدف تحقيق غايتنا جميعًا بخدمة وطننا العظيم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مع خالص التقدير، محمد الشناوي".
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