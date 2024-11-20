المخابرات التركية تقبض على إرهابي مطلوب (صورة)

Advertisement

ألقت المخابرات التركية القبض على قادر جليك، المدرج ضمن القائمة الرمادية للمطلوبين والمرتبط بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، بعملية أمنية نفذتها بإحدى دول الشرق الأوسط.وأفادت مصادر أمنية، الأربعاء، أن الإرهابي جليك العضو بتنظيم "الحزب الشيوعي الماوي"، متورط أيضا بأنشطة وفعاليات مع "بي كي كي" الإرهابي.وأشارت المصادر إلى أن جليك أُحضر إلى تركيا وجرى تسليمه لقوات الأمن.ولفتت إلى أنه شارك في أنشطة الهيكلة غير القانونية لتنظيم "الحزب الشيوعي الماوي" في إسطنبول بين عامي 2011 و2016.وذكرت أنه بعد أنشطته غير القانونية في تركيا انتقل إلى شمال العراق عام 2016، وتلقى تدريبات على الاغتيالات في معسكرات تنظيم "بي كي كي".وقالت إنه تورط منذ عام 2018 بأنشطة مسلحة شمال سوريا بالتنسيق مع عناصر تنظيم "بي كي كي".