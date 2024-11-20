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رقم جديد.. كم بلغ عدد قتلى العسكريين الإسرائيليين جراء الحرب؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:59
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين ارتفع إلى 800 منذ بدء الحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل أكثر من عام ثم امتدت إلى لبنان، وذلك بعد مصرع ضابط آخر في معارك شمالي القطاع.
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وقالت الصحيفة إن "من بين العسكريين الإسرائيلي القتلى 23 لقوا مصرعهم في تشرين الثاني الجاري و62 قتلوا في تشرين الأول الماضي".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن بين العسكريين القتلى 272 من جنود الاحتياط و143 في الخدمة الدائمة النظامية.

كذلك، فإنّ من بين هؤلاء 28 جندياً وضابطاً قتلوا خلال العملية البرية الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة منذ الخامس من تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تواجه مثل هذا العدد الكبير من القتلى منذ أكثر من 51 عاما، وتحديدا منذ حرب العام 1973 الذي يطلق عليها اليهود حرب "يوم الغفران". (الجزيرة نت)
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