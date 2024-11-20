غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "43 ألفا و985 شهيدا، و104 آلاف و92 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 411 على قطاع غزة.وقالت الوزارة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43985 شهيدا، و104092 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023".وفي السياق، أوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و84 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)