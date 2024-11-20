صورة متداولة لخامنئي على سرير المستشفى... ما حقيقتها؟

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تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو مستلقٍ على سرير في مستشفى، وترافقت مع ادعاءات تُفيد أن الأخير "في حالة صحية حرجة إثر دخوله في غيبوبة".وبعد التحقيق، تبيّن أن الصورة حقيقية لكنها تعود إلى شهر أيلول عام 2014، حينما خضع خامنئي لعملية جراحية في البروستاتا. وقد نشرت الصورة في ذلك الوقت عبر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.وبالتزامن مع انتشار هذه الادعاءات، بثت الحسابات الرسمية لخامنئي على مواقع التواصل تسجيلات مصورة له وهو يستقبل السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بعد إصابته بانفجار أجهزة النداء "البيجر"، الأمر الذي ينفي صحة المزاعم حول دخوله في غيبوبة. (عربي 21)