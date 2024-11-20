Advertisement

عربي-دولي

صورة متداولة لخامنئي على سرير المستشفى... ما حقيقتها؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1281155-638677132603070568.jpg
Doc-P-1281155-638677132603070568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو مستلقٍ على سرير في مستشفى، وترافقت مع ادعاءات تُفيد أن الأخير "في حالة صحية حرجة إثر دخوله في غيبوبة".

وبعد التحقيق، تبيّن أن الصورة حقيقية لكنها تعود إلى شهر أيلول عام 2014، حينما خضع خامنئي لعملية جراحية في البروستاتا. وقد نشرت الصورة في ذلك الوقت عبر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.
Advertisement

وبالتزامن مع انتشار هذه الادعاءات، بثت الحسابات الرسمية لخامنئي على مواقع التواصل تسجيلات مصورة له وهو يستقبل السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بعد إصابته بانفجار أجهزة النداء "البيجر"، الأمر الذي ينفي صحة المزاعم حول دخوله في غيبوبة. (عربي 21)
 
 
صورة
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-20
12:59 | 2024-11-20
12:24 | 2024-11-20
12:08 | 2024-11-20
12:00 | 2024-11-20
11:33 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24