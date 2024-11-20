مجلة: أوكرانيا ستضطر لقبول خسارة بعض أراضيها لصالح روسيا

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أعربت مجلة Economist البريطانية عن اعتقادها، ضمن توقعاتها لعام 2025، بأنه سيتعين على أوكرانيا أن تقبل فقدانها لبعض أراضيها وانضمامها كمناطق جديدة في قوام روسيا.ووفقا للمجلة، قد ينتهي القتال في أوكرانيا بشكل كامل في عام 2025. وتعتقد المجلة أن الضغوط على كييف لبدء المفاوضات مع روسيا الاتحادية ستزداد بشكل كبير العام المقبل وسط مشاكل الغرب في تقديم المساعدة لها.وجاء في المقالة: "سيتعين على أوكرانيا أن تعترف بخسارة بعض الأراضي. وعلى الأغلب سيشمل أي اتفاق لحل النزاع احتفاظ روسيا بمناطقها الجديدة".وتعتقد المجلة أيضا أنه من غير المرجح أن تنضم كييف إلى الناتو خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.(روسيا اليوم)