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عربي-دولي

مجددًا.. أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-11-2024 | 10:33
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استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.

ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
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