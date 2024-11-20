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عربي-دولي

بينهم عناصر من حزب الله وحركة النجباء.. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على تدمر

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:31
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، أمس الأربعاء، مدينة تدمر في سوريا إلى 61 قتيلاً.

وقال المرصد لقناتي "العربية" و"الحدث" إن نحو 110 أشخاص قتلوا وأصيبوا في الغارات الإسرائيلية على تدمر، موضحاً أن الغارات استهدفت 3 مواقع.
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وأكد أن 4 عناصر من حزب الله و22 شخصاً من جنسيات غير سورية قتلوا في الغارات على تدمر، مضيفاً أن عددا كبيرا من قتلى الغارات الإسرائيلية على تدمر من حركة النجباء العراقية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على الحادث.

يُذكر أن إسرائيل كثفت من استهداف مواقع في سوريا في محاولة لمنع إيران وحلفائها من توسيع نفوذهم العسكري في البلاد.

ووفقا للمرصد، نفذ الجيش الإسرائيلي ما مجموعه 152 هجوماً في سوريا منذ بداية العام الحالي. (العربية)



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