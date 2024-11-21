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عربي-دولي

موسكو: ظهور قوات الناتو في أوكرانيا يعني بدء الحرب ضدنا

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:46
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نددت الخارجية الروسية بافتتاح قاعدة صاروخية أميركية في بولندا.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنها خطوة استفزازية من واشنطن وترفع مستوى الخطر النووي.

كما رأت أن ظهور قوات الحلف على الأراضي الأوكرانية يعني بدء الحرب ضد روسيا.
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إلى ذلك، انتقدت محاولات مولدوفا التقارب مع الناتو، معتبرة أن القيادة المولدوفية تسعى إلى تحويل البلاد لقاعدة لوجستية لدعم القوات الأوكرانية. وقالت زاخاروفا: "على الرغم من أن غالبية المولدوفيين يعارضون التقارب مع الناتو تواصل القيادة سحب الجمهورية نحو التحالف، حيث إن الأولوية بالنسبة لها هي الحفاظ على وضع الشريك الموثوق به في التحالف"، وفق ما نقلت وكالة تاس.
 
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