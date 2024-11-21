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عربي-دولي

للمرة الأولى.. موسكو تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على أوكرانيا

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:06
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أكدت كييف، اليوم الخميس، أن موسكو أطلقت صاروخاُ باليستيا عابرا للقارات على أوكرانيا للمرة الأولى، وذلك في أحدث تصعيد للحرب بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى زودها الغرب بها على روسيا.
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وقال سلاح الجو الأوكراني، إن "القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو".

فيما أكّد مصدر لوكالة "فرانس برس"، أنّ هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ العملية العسكرية عام 2022. (العربية) 
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