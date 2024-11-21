للمرة الأولى.. موسكو تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على أوكرانيا

أن موسكو أطلقت

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وقال سلاح الجو الأوكراني، إن "القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو".فيما أكّد مصدر لوكالة "فرانس برس"، أنّ هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ العملية العسكرية عام 2022. (العربية)