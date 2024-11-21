الكرملين تعليقا على تصريح البنتاغون: للتخلي عن الاستفزازات

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تابع: "تدعو موسكو الدول الأخرى إلى التخلي عن الاستفزازات واتخاذ موقف مسؤول لمنع نشوب صراع نووي".وأعرب بيسكوف عن استعداد روسيا لبذل كل الجهود لمنع مثل هذا السيناريو. (روسيا اليوم)