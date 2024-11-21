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عربي-دولي

الكرملين تعليقا على تصريح البنتاغون: للتخلي عن الاستفزازات

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:49
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دعا متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس تعليقا على تصريح البنتاغون حول إمكانية تبادل الضربات النووية إلى التخلي عن الاستفزازات، وتبنّي موقف مسؤول لمنع اندلاع مواجهة نووية في العالم.
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 تابع: "تدعو موسكو الدول الأخرى إلى التخلي عن الاستفزازات واتخاذ موقف مسؤول لمنع نشوب صراع نووي".

وأعرب بيسكوف عن استعداد روسيا لبذل كل الجهود لمنع مثل هذا السيناريو. (روسيا اليوم) 

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