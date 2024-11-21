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الدفاع الروسية: القضاء على 150 عسكرياً أوكرانياً في كورسك

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:36
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أنّ "القضاء على 150 عسكرياً أوكرانياً في 24 ساعة بمقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة قتلى قوات كييف هناك 34540 فرداً، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.
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تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفو إيفانوفكا، وسفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.
هاجمت القوات الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات أغرونوم، وألكسندرية، وبوغدانوفكا، وكروغلينكويه، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، ومالايا لوكنيا، وميلوفي، ونيجني كلين، ونيكولايفكا، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفوإفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي، وبوريتشنوي، وباسوفكا، وبيلوفودي، وجورافكا، وأوبودي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

وبلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 150 عسكريا

كما تم أسر 5 عسكريين أوكرانين.
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