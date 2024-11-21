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عربي-دولي

بعد إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو.. دولة أوروبية: مستعدون للتحرك!

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:39
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علّق وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، على قرار إصدار مذكرة إعتقال بحق نتنياهو، وأشار إلى إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقه، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
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وبدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وغالانت ليس سياسيا"، داعيا إلى "احترام قرار المحكمة وتنفيذه". (الحرة) 
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