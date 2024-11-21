"فريق ترامب" تعليقاً على مذكرة اعتقال نتنياهو: المحكمة ليس لها مصداقية

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تابع: "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد إرهابيي الإبادة الجماعية".وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في كانون الثاني المقبل. (الحرة)