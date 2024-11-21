Advertisement

عربي-دولي

"فريق ترامب" تعليقاً على مذكرة اعتقال نتنياهو: المحكمة ليس لها مصداقية

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1281761-638678061292714784.png
Doc-P-1281761-638678061292714784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، اليوم الخميس،على منصة "إكس"، إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية"، مشددا أن "واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل".
Advertisement

تابع: "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد إرهابيي الإبادة الجماعية".

وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في كانون الثاني المقبل. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2024-11-21
10:56 | 2024-11-21
10:39 | 2024-11-21
10:37 | 2024-11-21
10:15 | 2024-11-21
10:00 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24