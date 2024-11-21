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عربي-دولي

بعد اصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.. هكذا علق بوريل

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:56
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أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن "الاتحاد أحيط علما بمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، وهي لازمة للتنفيذ بما في ذلك بالنسبة للدول الأعضاء".

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وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية، باصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، قال بوريل إنه ليس "سياسيا" ويجب احترامه.  (روسيا اليوم) 


 
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