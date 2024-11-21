بعد اصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.. هكذا علق بوريل

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وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية، باصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، قال بوريل إنه ليس "سياسيا" ويجب احترامه. (روسيا اليوم)