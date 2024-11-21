صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في التقريرالإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة "لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 412 على قطاع غزة".وقالت الوزارة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44056 شهيدا، و104268 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023".وفي السياق، أوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)