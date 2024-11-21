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عربي-دولي

بوتين يعلن قصف أوكرانيا بصاروخ بالستي جديد

Lebanon 24
21-11-2024 | 13:25
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم، أن قواته قصفت أوكرانيا بصاروخ باليستي جديد متوسط المدى، في إشارة إلى القصف الذي طال مدينة دنيبرو.
وصرح في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون الرسمي أن "مهندسينا أطلقوا عليه اسم أوريشنيك"، مشيراً إلى أن الصاروخ استهدف "موقعاً للمجمع الصناعي-العسكري الأوكراني"، وفق فرانس برس.
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فيما اعتبر أن الضربات الصاروخية التي نفذتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة ضد الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية باءت بالفشل، قائلاً إن "أنظمتنا الدفاعية الجوية صدت هذه الهجمات"، مضيفاً أن "الأهداف التي حددها العدو بوضوح لم تتحقق".
كما حذر من أن النزاع في أوكرانيا اكتسب "عناصر ذات طابع عالمي".
كذلك أكد أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في النزاع مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.
وقال: "كنا دائماً مستعدين ولا نزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا أيضاً مستعدون لمواجهة أي تطور"، مردفاً: "إذا كان أحد ما لا يزال يشك، فذلك غير مفيد. سيكون هناك رد دائماً".
(العربية)
 
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