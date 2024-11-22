دولة أوروبية تتحدى الجنائية الدولية: سندعو نتانياهو لزيارتنا

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في تحد لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية اليوم الجمعة "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار"كما أكد أنه سيدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، مشددا على "أنه سيضمن له ألا يكون لقرار المحكمة الدولية أي تأثير".في المقابل، أكدت كل من إيرلندا وسلوفينيا أنهما ستحترمان مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق قادة إسرائيل وحماس. وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي أن بلاده مستعدة لاعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها.