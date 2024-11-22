"الدمار ينتظرها".. إيران تهدّد إسرائيل مجددًا

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أكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي مجددا، أن إيران سترد على إسرائيل، بالرغم من مرور ما يقارب الشهر على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على أراضيها أواخر تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" اليوم الجمعة.وقال سلامي خلال اجتماع مع قوات الباسيج، إن "إسرائيل تشعر بالرعب، وإن مسؤوليها مضطربون وقلقون، ومواطنيها يعيشون في الملاجئ".كما أضاف أن "الجيش الإسرائيلي منهك بينما معنويات حزب الله وجبهة المقاومة في أوجها".إلى ذلك، اعتبر القائد الإيراني أن"استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى تدمير إسرائيل". وأردف قائلا: "نرى أن الدمار ينتظر إسرائيل".أتى هذا الكلام بعدما أكد عدة مسؤولين إيرانيين سابقا، أن رد بلادهم على الضربة الإسرائيلية سيكون محسوباً ودقيقاً، مؤكدين أن طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب.بينما دعا مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، إلى أن يكون الرد عقلانيا. (العربية)