تحذير عاجل... خلال 48 ساعة هذا ما قد يحصل في غزة

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حذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات القطاع كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة، بسبب عرقلة إسرائيل إدخال الوقود.وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على "إكس" إنّ "الجيش الإسرائيلي ينتقم من الطواقم الطبية شمال غزة".كما أشارت إلى أن إسرائيل دمرت ممتلكات مستشفى كمال عدوان وأطلقت النار على الطواقم الطبية في الصرح. (العربية)