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عربي-دولي

"حققت العملية هدفها بنجاح".. الحوثيون يستهدفون قاعدة جويّة إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:57
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استهدف الحوثيون اليوم الجمعة، قاعدة جوية جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة تابعة للجماعة، عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبيّ فلسطين المحتلة".
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وأضاف سريع أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وحققت العملية هدفها بنجاح".

كما أكد سريع أن قوات جماعته ستواصل عملياتها العسكرية ردا على جرائم العدوّ الصهيوني في غزة ولبنان، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

 ونفذ الحوثيون هذه العملية، تزامنا مع مظاهرات حاشدة نظمتها الجماعة في ميدان السبعين بصنعاء، تضامنا مع غزة ولبنان. (سكاي نيوز)
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