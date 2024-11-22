20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وُصفَ بـ"النّاجح".. غالانت التقى هوكشتاين وتقدّم كبير في المفاوضات
Lebanon 24
22-11-2024
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اجتماعه مع المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين بـ"الناجح"، قائلاً "سمعت عن التقدم الكبير نحو التوصل إلى اتفاق سيضمن إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان".
Advertisement
وأكّد غالانت أنه "على مدار العام الماضي، من خلال عشرات المكالمات والاجتماعات مع هوكشتاين والقيادة الأميركية، حددت المبادئ الثلاث التي لن تتنازل عنها إسرائيل، وفقط إذا تم الالتزام بهذه المبادئ سيكون من الممكن تغيير الوضع الأمني".
وتشمل المبادئ الثلاثة، بحسب غالانت: "إبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك جميع بنى الإرهاب شمال نهر الليطاني، وإنشاء آلية تنفيذ لتفكيك بنى الإرهاب في المنطقة ومنع أي محاولة لإعادة بناء وتعاظم قدرات حزب الله، مع الحفاظ على حرية العمل الكاملة للجيش الإسرائيلي بدعم كامل من الإدارة الأميركية، ما يتيح فرض الاتفاق إذا تم انتهاكه، وقطع سبل دعم حزب الله وعزل لبنان من الجو والبحر والبر لمنع نقل الوسائل القتالية لحزب الله".
وذكر أنه "بفضل الإنجازات الأمنية والعسكرية خلال الفترة التي قمت فيها بقيادة المنظومة الأمنية، يمكن لإسرائيل التقدم نحو اتفاق وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. وهذه الخطوة ستضعف بشكل كبير إيران وحزب الله وستتيح لإسرائيل تنفيذ المزيد من العمليات الإضافية لاستعادة الرهائن واستكمال أهداف الحرب في غزة."
وشكر غالانت، هوكشتاين على جهوده المتواصلة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
03:07 | 2024-11-22
22/11/2024 03:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
04:07 | 2024-11-22
22/11/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
01:47 | 2024-11-22
22/11/2024 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
10:05 | 2024-11-22
22/11/2024 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
08:11 | 2024-11-22
22/11/2024 08:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2024-11-22
قضية ترامب الجنائية.. قاضٍ أميركي يؤجل الحكم بعد فوزه بالانتخابات
15:32 | 2024-11-22
مُطاردة جويّة بين لبنان وإسرائيل.. استمرّت لـ40 دقيقة وهذا ما حصل!
15:25 | 2024-11-22
قاتلوا في لبنان وغزّة.. ستة جنود إسرائيليين انتحروا!
15:13 | 2024-11-22
بعد المطالبة بإقالة "بن غفير".. إسرائيل مهددة بأزمة دستورية
15:00 | 2024-11-22
مطالب بـ"منطقة عازلة" في لبنان.. إسرائيليون "يخشون حزب الله"!
14:48 | 2024-11-22
عن لبنان.. هذا ما بحثه الرئيس الأميركي وماكرون
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 00:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 00:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 00:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24