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عربي-دولي

وُصفَ بـ"النّاجح".. غالانت التقى هوكشتاين وتقدّم كبير في المفاوضات

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:33
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وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اجتماعه مع المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين بـ"الناجح"، قائلاً "سمعت عن التقدم الكبير نحو التوصل إلى اتفاق سيضمن إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان".
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وأكّد غالانت أنه "على مدار العام الماضي، من خلال عشرات المكالمات والاجتماعات مع هوكشتاين والقيادة الأميركية، حددت المبادئ الثلاث التي لن تتنازل عنها إسرائيل، وفقط إذا تم الالتزام بهذه المبادئ سيكون من الممكن تغيير الوضع الأمني".

وتشمل المبادئ الثلاثة، بحسب غالانت: "إبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك جميع بنى الإرهاب شمال نهر الليطاني، وإنشاء آلية تنفيذ لتفكيك بنى الإرهاب في المنطقة ومنع أي محاولة لإعادة بناء وتعاظم قدرات حزب الله، مع الحفاظ على حرية العمل الكاملة للجيش الإسرائيلي بدعم كامل من الإدارة الأميركية، ما يتيح فرض الاتفاق إذا تم انتهاكه، وقطع سبل دعم حزب الله وعزل لبنان من الجو والبحر والبر لمنع نقل الوسائل القتالية لحزب الله".

وذكر أنه "بفضل الإنجازات الأمنية والعسكرية خلال الفترة التي قمت فيها بقيادة المنظومة الأمنية، يمكن لإسرائيل التقدم نحو اتفاق وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. وهذه الخطوة ستضعف بشكل كبير إيران وحزب الله وستتيح لإسرائيل تنفيذ المزيد من العمليات الإضافية لاستعادة الرهائن واستكمال أهداف الحرب في غزة."

وشكر غالانت، هوكشتاين على جهوده المتواصلة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
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