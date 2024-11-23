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بينهم أطفال.. 19 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:13
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أكد الدفاع المدني في غزة، صباح اليوم السبت، استشهاد 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة فرانس برس "استشهد 19 مواطنا وأصيب أكثر من 40 آخرين، وغالبيتهم في 3 مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة".
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وفي مدينة غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي المدينة.

كما استشهد 7 فلسطينيين آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظة وسط القطاع قصف مدفعيا مكثفا استهدف شرقي مخيمي البريج والمغازي بالتزامن عمليات نسف لمبان سكنية بالقرب من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات.(سكاي نيوز)

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