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"ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو".. حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي شمالي غزة

Lebanon 24
23-11-2024 | 13:00
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أعلنت حركة حماس اليوم السبت، مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع المكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة".
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وأضاف: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمالي غزة".

وحمّل أبو عبيدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، المسؤولية عن حياة الرهائن الإسرائيليين، المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وتابع الناطق: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".

كما أردف: "على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسرين".

ونشرت حماس صورة للرهينة القتيلة، وكتبت عليها: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي".
 
أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى ونتنياهو وحكومته يتحملان المسؤولية


ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي متبقين في قطاع غزة، نحو نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات السلطات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)

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