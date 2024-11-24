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عربي-دولي
رقم كبير جدًا.. عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى ارتفاع
Lebanon 24
24-11-2024
|
04:35
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شباط 2022، إلى نحو 730 ألفاً و740 جندياً، بينهم 1020 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9423 دبابة، منها 17 دبابة أمس السبت، و19209 مركبات قتالية مدرعة، و20765 نظام مدفعية، و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1004 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19366 طائرة مسيرة، و2764 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و29864 من المركبات وخزانات الوقود، و3679 من وحدات المعدات الخاصة. (العربية)
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