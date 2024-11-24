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عربي-دولي
كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟
Lebanon 24
24-11-2024
|
07:20
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، ارتفعت إلى 44211 شهيدا على الأقل.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "35 شهيدا و94 إصابة" نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 104567 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.
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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع.
(سكاي نيوز)
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