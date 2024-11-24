أردوغان: سنواصل جهودنا لإنهاء التوترات في المنطقة

Advertisement

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة في عمليات السلام.جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الاقليمية والدولية.وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون مع روسيا في العديد من المجالات، وخاصة زيادة حجم التجارة.وأفاد أن أنقرة تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة في عمليات السلام. (الاناضول)