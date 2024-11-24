زيلينسكي: ننسق مع الحلفاء للرد على الصاروخ الروسي الجديد

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين إلى تركيز جهودهم على المساعدة في توفير نظام دفاع جوي قادر على حماية الناس.وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع حلفائها لتحديد الرد على استخدام روسيا صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى الأسبوع الماضي.وأفاد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي المصور بأن فحص الحطام جار "لتحديد جميع التفاصيل والمواصفات المتعلقة بالصاروخ. وللتوصل معا إلى رد على هذه الخطوة التصعيدية".وأضاف "العالم لديه أنظمة دفاع جوي قادرة على صد هذا النوع من التهديدات أيضا، وهذا ما يتعين علينا جميعا أن نركز عليه".