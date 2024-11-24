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عربي-دولي

اجتماع وزراء "مجموعة السبع"... الشرق الأوسط ومذكرة اعتقال نتنياهو بصدارة الملفات

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:47
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يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب روما اليوم الإثنين لإجراء محادثات تستمر يومين وتركز على النزاع في الشرق الأوسط بحضور نظرائهم الإقليميين، وكذلك على الحرب في أوكرانيا.

وسيناقش الاجتماع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والمسؤول العسكري في حركة حماس محمد الضيف.
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وتبدأ الأعمال بعد ظهر الإثنين بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع جلسة أولى مكرسة للوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بعد خمسة أيام على استخدام الولايات المتحدة حقها في النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.


وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنه "ستتم مع الشركاء مناقشة سبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان والمبادرات الهادفة لدعم السكان وتعزيز أفق سياسي موثوق به من أجل استقرار المنطقة".

وسيتناول اليوم الثاني من المناقشات، يوم الثلاثاء، الحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور وزراء من دول آسيوية عدة.

كما سيناقش وزراء مجموعة السبع أيضا الأزمات المستمرة في هايتي والسودان وفنزويلا.

توازيا سيجتمع وزراء خارجية دول منطقة البحر الأبيض المتوسط في روما، للمشاركة في النسخة العاشرة من "الحوارات المتوسطية" بمشاركة دول غرب البلقان للمرة الأولى.

ومن بين المشاركين وزراء خارجية كرواتيا والأردن ومصر والهند وليبيا ولبنان واليمن وفلسطين، إضافة إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع (فرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا) وقد أدرجت في جدول أعمال هذا الاجتماع جلسة حوارية موسعة ستضم وزراء من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حسبما ذكرت "فرانس برس". (سكاي نيوز)
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