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عربي-دولي

"خطر حقيقي".. غوتيريش يدين استخدام الألغام المضادة للأفراد في نزاع أوكرانيا

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:54
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام الألغام المضادة للأفراد في نزاع أوكرانيا، بعد إعلان واشنطن مؤخرا تزويدها كييف بها.

وقال غوتيريش في تصريح تم نشره على موقع الأمم المتحدة: "تشكل الألغام المضادة للأفراد خطرا حقيقيا على المدنيين، حيث بعد وقف القتال، تبقي هذه الأسلحة المروعة والعشوائية المدنيين في حالة من الخوف والرعب لأجيال".
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كما دعا الأمين العام زعماء العالم إلى الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، التي وقعت عليها 164 دولة منذ عام 1999.

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