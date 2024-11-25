وزير اسرائيلي: الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق نار مع لبنان يعد "خطأ كبيرا"

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اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق نار مع لبنان يعد "خطأ كبيرا وإضاعة فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله".لكن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لم يهدد، في منشوره عبر منصة "إكس"، بالانسحاب من الحكومة حال إبرام اتفاق كما كان يفعل سابقا عند الحديث عن اتفاقات لتبادل أسرى ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.وقال بن غفير "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. إضاعة فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله".وأضاف "أتفهم كل القيود والأسباب، لكن لا يزال هذا خطأ فادحا (...) عندما يُهزم حزب الله ويتوق إلى وقف إطلاق النار يُمنع التوقف"، وفق زعمه.وتابع "وكما حذرت من قبل في غزة، أحذر الآن أيضا: سيدي رئيس الوزراء، لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق! يجب أن نستمر حتى النصر المطلق!"، وفق تعبيره.