التعداد السكاني في العراق.. أكثر من 45 مليون نسمة

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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة، مؤكداً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة".وقال السوداني في مؤتمر صحافي، خلال الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان، إن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة، بنسبة 50.1%، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة، بنسبة 49.8%"، مشيراً إلى أن "الأسر التي ترأسها نساء 11.33%، والتي يرأسها الرجال 88.67%".ولفت إلى أن "المساكن (المنازل) في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، وأن نسبة الدور 92.1% ونسبة الشقق السكنية 6.6% ونسبة الدور الطينية 0.4%"، موضحاً أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1%، وأن نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7%". (العربي)