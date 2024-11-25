Advertisement

عربي-دولي

التعداد السكاني في العراق.. أكثر من 45 مليون نسمة

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1283629-638681517503509588.png
Doc-P-1283629-638681517503509588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة، مؤكداً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة".
Advertisement

وقال السوداني في مؤتمر صحافي، خلال الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان، إن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة، بنسبة 50.1%، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة، بنسبة 49.8%"، مشيراً إلى أن "الأسر التي ترأسها نساء 11.33%، والتي يرأسها الرجال 88.67%".

ولفت إلى أن "المساكن (المنازل) في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، وأن نسبة الدور 92.1% ونسبة الشقق السكنية 6.6% ونسبة الدور الطينية 0.4%"، موضحاً أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1%، وأن نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7%". (العربي)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:19 | 2024-11-25
10:47 | 2024-11-25
10:35 | 2024-11-25
10:11 | 2024-11-25
10:00 | 2024-11-25
10:00 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24