في دولة عربية.. مشروم مخدّر يخلط بالشوكولا!

كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، تفاصيل ضبط مزرعة مخصصة لزراعة "المشروم المخدر"، الذي تم جلب بذوره من الخارج، ويتم خلطه بالشوكولا، وبيعه كأحد المواد المخدرة المسببة للهلوسة.

وبحسب البيان، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكّنت من إلقاء القبض على "أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة"، أثناء استغلاله محل إقامته بمدينة القاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر".

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وأشار إلى أن المتهم جلب هذه البذور التي يطلق عليها "ماجيك مشروم" من الخارج، وأعدّ صوباً مخصصة لزراعتها، ثم قام بالاستفادة من ثمارها عن طريق "تجفيفها أو خلطها بالشوكولا"، ثم الترويج لها كأحد المواد المخدرة التي تسبب الهلوسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته "50 كيلوغراماً تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر، وزن المشروم بها 10 كيلوغرامات".

وضبطت السلطات أيضاً بحوزته "2 كيلوغرام لفطر عيش الغراب المخدر إضافيين، و5 كيلوغرامات لمخدر الهيدرو، وكمية من الكوكايين، ولتر لمخدر الكيتامين، وبعض قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم".

كما عثرت معه على لتر من مخدر GHP المعروف بـ"مخدر اغتصاب الفتيات"، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والخامات التي يستخدمها المتهم في الزراعة والتصنيع.

وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن القيمة المالية لهذه المضبوطات بلغت نحو 5 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.