البابا فرنسيس: النفاق يقودنا دائمًا إلى الإخفاق

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تابع خلال كلمة بالإسبانية في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين تشيلي والأرجنتين، أنّه "أود أن أُسلِّط الضوء على نفاق الحديث عن السلام بينما يتم اللعب بالحرب"، متابعاً في "بعض الدول التي يُكثر فيها الحديث عن السلام، تكون الاستثمارات الأكثر ربحًا هي في مصانع الأسلحة،وهذا النفاق يقودنا دائمًا إلى الإخفاق، وإخفاق الأخوّة، وإخفاق السلام".اضاف: "ليجعل المجتمع الدولي قوة القانون تسود من خلال الحوار، لأنه على الحوار أن يكون روح المجتمع الدولي. وأذكر ببساطة إخفاقين للبشرية اليوم: أوكرانيا وفلسطين، حيث يتألّم الأشخاص، وحيث تتفوق غطرسة الغازي على الحوار". (الوكالة الوطنية)