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عربي-دولي

البابا فرنسيس: النفاق يقودنا دائمًا إلى الإخفاق

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:49
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أعلن البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، إلى ان "العديد من النزاعات المسلحة المستمرة، التي لا يزال من غير الممكن إخمادها، على الرغم من أنها تمثل تمزقات مؤلمة للبلدان المتحاربة وللعائلة البشرية بأسرها".
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تابع خلال كلمة بالإسبانية في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين تشيلي والأرجنتين، أنّه "أود أن أُسلِّط الضوء على نفاق الحديث عن السلام بينما يتم اللعب بالحرب"، متابعاً في "بعض الدول التي يُكثر فيها الحديث عن السلام، تكون الاستثمارات الأكثر ربحًا هي في مصانع الأسلحة،وهذا النفاق يقودنا دائمًا إلى الإخفاق، وإخفاق الأخوّة، وإخفاق السلام".

اضاف: "ليجعل المجتمع الدولي قوة القانون تسود من خلال الحوار، لأنه على الحوار أن يكون روح المجتمع الدولي. وأذكر ببساطة إخفاقين للبشرية اليوم: أوكرانيا وفلسطين، حيث يتألّم الأشخاص، وحيث تتفوق غطرسة الغازي على الحوار". (الوكالة الوطنية) 
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