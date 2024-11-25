" لا أحد فوق القانون".. هكذا علّقت وزيرة الخارجية الألمانية على مذكرة إعتقال نتنياهو

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وأكّدت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، أنّ "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن". لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية. (العربية)