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عربي-دولي
" لا أحد فوق القانون".. هكذا علّقت وزيرة الخارجية الألمانية على مذكرة إعتقال نتنياهو
Lebanon 24
25-11-2024
|
16:17
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية حيث قالت إنّه "من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر الاعتقال إذا دخل إلى ألمانيا بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفةً أن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون."
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وأكّدت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، أنّ "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن". لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية. (العربية)
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