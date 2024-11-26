بارزاني: لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا

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أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، ان العراق متضرر من جره للحرب الحالية في الشرق الأوسط.وفي حديث خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أكد بارزاني أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لمجرد الحرب تعد مشكلة، داعيا الجميع إلى السلام.كما أوضح أنه ليس من مصلحة الأكراد توتير العلاقات مع إيران أو تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات طبيعية مع الطرفين، مستدركا: "لكن لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا".وأضاف: هناك فرق كبير بين المعارضة في إيران والمعارضة في تركيا، مشيرا إلى أن: "المعارضة الإيرانية لا تتدخل في الشؤون العراقية وتستجيب للتعليمات، في حين أن حزب العمال الكردستاني يتدخل ولا يستمع للتعليمات".وفيما يتعلق بالوضع الداخلي أوضح بارزاني أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا جديا معتبرا أن "انسحاب قوات التحالف دون تجهيز الجيش العراقي مشكلة لأن العراق يواجه ضعفا حقيقيا في قواته الجوية".وتابع أن: "العلاقة بين كردستان العراق والمركز في بغداد جيدة وهناك أمور لا تزال طور النقاش خاصة حصة الإقليم من النفط".(سكاي نيوز)