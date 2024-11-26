Advertisement

عربي-دولي

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1284063-638682272678138314.jpg
Doc-P-1284063-638682272678138314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "44 ألفا و249 شهيدا"، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدا، و104 آلاف و746 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".
Advertisement
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 إصابات خلال 24 ساعة الماضية".
وأشارت الوزارة إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
(الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2024-11-26
08:12 | 2024-11-26
08:00 | 2024-11-26
07:40 | 2024-11-26
07:07 | 2024-11-26
07:00 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24