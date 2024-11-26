غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "44 ألفا و249 شهيدا"، منذ 7 تشرين الأول 2023.وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدا، و104 آلاف و746 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 إصابات خلال 24 ساعة الماضية".وأشارت الوزارة إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".